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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل بعض الضباب على بعض المناطق.

الرياح..  شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 12 - 28 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام في صباحا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 25 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 55 دقيقة مساء .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.


> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    24      15              90       30 .
> دبي                        24      16              90       30 .
> الشارقة                   24       16              85       30.
> عجمان                    24       15             85       35.
> أم القيوين                23        15             85       30 .
> رأس الخيمة             24        13             90       30 .
> الفجيرة                   25       17              85       45.
> العين                     24       14              90       30 .
> ليوا                       25      12               90       35 .
> الرويس                  26      15               85       45 .
> السلع                    26       15               85       50.
> دلما                      26      17               85       50 .
> طنب الصغرى          24      16               85       55 .
> طنب الكبرى            24      16               85       55 .
> أبوموسى               23       16               80       45.
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