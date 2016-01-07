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بالصور.. وكيل "أوقاف كفر الشيخ": مصر فى حاجة لإعلاء قيمة التسامح

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بالصور.. وكيل "أوقاف كفر الشيخ": مصر فى حاجة لإعلاء قيمة التسامح بالصور.. وكيل "أوقاف كفر الشيخ": مصر فى حاجة لإعلاء قيمة التسامح
قال الدكتور سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خلال الاحتفال بأعياد الميلاد بكنيسة مارجرجس بكفر الشيخ، اليوم الخميس، إننا جئنا مشاركين وأن الآمال واحدة والهموم مشتركة، ومصر فى حاجة شديدة إلى إعلاء قيمة التسامح بين أبناء الشعب الواحد ونبذ التعصب.

وأكد الفقى أن التسامح ليس ضعفًا بل قوة، فلحظات ضعف الآخر هى فرصة طيبة للمحبة والمساندة، لأن التسامح يخرج الإنسان من دائرة الشر حتى تسير الحياة، وغيابه يقضى على ما هو جميل وينهى الأخضر واليابس.

جاء ذلك بمشاركة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، والدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الذى أقيم بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة كفر الشيخ.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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