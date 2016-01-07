صور| محافظ أسيوط: مسيحيو ومسلمو مصر يد واحدة على مر الزمان‎

​قدم المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى الدفعة القوية التي اعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجميع بخصوص التلاحم بين مسيحيي مصر ومسلميها خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية مساء أمس.

وقال المحافظ خلال زيارته كنائس مركزي أبنوب وأبوتيج ومدينة أسيوط أن أبناء مصر مسيحييها ومسلميها يدًا واحدة على مر الزمان سيستمرون في الدفاع عنها ويقفون ضد من يحاول بث الفتنة والفرقة بين المصريين.

وأشار اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط،إلى تلاقي المولد النبوي مع عيد الميلاد مهنئًا جميع المصريين ومتمنيًا لهم دوام المحبة والسعادة.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء عادل أيوب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف والشيخ علي أبو الحسن رئيس بيت العائلة بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي وأعضاء مجلس النواب بمراكز أبوتيج وأبنوب والفتح ومدينة أسيوط.

بدأ المحافظ زيارته بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أبوتيج وهنأ نيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا بالعيد ثم توجه إلى​ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بحي شرق مدينة أسيوط، وهنأ الأنبا يوأنس بالعيد بعد ذلك توجه إلى الكنيسة الإنجيلية الثانية، وكان في استقباله القس رضا ثابت وهنأ شعب الكنيسة بالعيد كما توجه مطرانية الاقباط الكاثوليك لتهنئة الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بعدها توجه للكنيسة الإنجيلية الأولى بكوم عباس بحي غرب مدينة أسيوط وقدم التهنئة للقس باقي صدقه راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى، ثم توجه الى كنيسة الأقباط الأرثوذكس بأبنوب وهنأ نيافة الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الذي كان على رأس المستقبلين وهنأ المحافظ أقباط المطرانية وشعب أسيوط بعيد الميلاد المجيد.

وكان محافظ أسيوط قد زار مساء أمس عشية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مطرانية منفلوط وقدم التهاني لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران منفلوط وأهالي منفلوط ثم توجه لمطرانية ديروط وهنأ نيافة الأنبا برسوم مطران ديروط، كما حضر القداس الذي أقيم بالدير المحرق بالقوصية وهنأ الأنبا ساويرس أسقف الدير المحرق وتوجه إلي مطرانية القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية.

فيما عبر رجال الدين المسيحي عن سعادتهم بمشاركه المحافظ وأعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية وإخوانهم من رجال الدين الإسلامي هذه المناسبة السعيدة.