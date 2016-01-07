مفاجأة.. 38 مليون بكتيريا تدخل بيتك مع كل ضيف.. استقبلهم وماتقلقش دى مفيدة

فجرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة شيكاغو الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل قد تهم الأشخاص الاجتماعيين، والمعتادين على استقبال الضيوف والزائرين داخل منازلهم، حيث أشارت الدراسة إلى أن كل ضيف يزورك فى المنزل قد ينقل إليك أكثر من 38 مليون بكتيريا، والمفاجأة الأكبر أن هذه البكتيريا مفيدة للصحة، وأكد الباحثون أن التعرض لها أمر محمود لأنها تساهم فى تحفيز وتقوية المناعة، وهو ما قد يحميك من الإصابة بأمراض كثيرة.

وكشفت النتائج أيضًا أنه حتى فى حالة عدم التعامل تمامًا مع الضيف الزائر ولم يُسمح له بفعل أى شىء سوى الدخول إلى المطبخ فإنه سوف ينقل إليك أكثر من 10 ملايين بكتيريا خلال ساعة واحدة، نتيجة إمساكه بالأغراض الموجودة فى المطبخ.

وأكد الباحثون أن الأجيال الجديدة من الشباب وأصحاب المراحل العمرية المتوسطة أصبحت تعانى من حساسية مفرطة تجاه النظافة الشخصية ومنحوا الأمر أكثر من القدر الذى يستحقه، لافتين إلى أن أجدادنا كانوا لا يهتمون كثيرًا بهذه الأمور وكانوا يتعرضون للبكتيريا باستمرار وتكيفت أجسامهم معها، ولذا كانت صحتهم قوية وانخفضت بشكل ملحوظ فرص إصابتهم بالأمراض.

وأضاف التقرير أن مصافحة الأشخاص الأصحاء وتبادل الأحضان والقبلات قد يساهم فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتقوية المناعة والتمتع بوظائف إدراك أفضل.

ونشرت هذه النتائج مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.