الحكم بالسجن 4 أعوام على مدرس فلسطينى بتهمة تأييد داعش

قضت المحكمة المركزية فى مدينة بئر السبع الخميس، بالسجن الفعلى لمدة أربعة أعوام على مدرس فلسطينى من قرية حورة بالنقب (جنوب إسرائيل) بعد ادانته بتقديم المساعدة لتنظيم "داعش".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المدرس محمد أبو القيعان (28 عاما) أدين وفقا للائحة الاتهام بأنه كان عضوا فى خلية محلية تؤيد "داعش" ومحاولة التسلل من البلاد بطريقة غير قانونية إلى جانب قيامه بنشر افكاره العقائدية.

وجاء فى لائحة الاتهام أن "أبو القيعان" كان يعمل مدرسا فى مدرسة ابتدائية بقريته حورة، وألقى عدة خطابات فى مسجد القرية وعقد لقاءات سرية كان فيها بمثابة مرشد روحى حيث مرر مضامين تتعلق بتنظيم "داعش".

واتهمت السلطات الأمنية الإسرائيلية المدرس الذى اعتقل فى الثانى من يونيو 2015 بأنه أقام خلية سرية كانت تعقد اجتماعاتها وخطط برفقة الأعضاء إلى السفر لسوريا، وتحدث إلى قاصرين بهذا الخصوص واللذين أبديا الرغبة فى الالتحاق والقتال فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا.

ويعيش نحو 1.7 مليون عربى فى إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 20.7% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 8.3مليون نسمة، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

>