أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكم بالسجن 4 أعوام على مدرس فلسطينى بتهمة تأييد داعش

Google+ Print
الحكم بالسجن 4 أعوام على مدرس فلسطينى بتهمة تأييد داعش الحكم بالسجن 4 أعوام على مدرس فلسطينى بتهمة تأييد داعش

قضت المحكمة المركزية فى مدينة بئر السبع الخميس، بالسجن الفعلى لمدة أربعة أعوام على مدرس فلسطينى من قرية حورة بالنقب (جنوب إسرائيل) بعد ادانته بتقديم المساعدة لتنظيم "داعش".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المدرس محمد أبو القيعان (28 عاما) أدين وفقا للائحة الاتهام بأنه كان عضوا فى خلية محلية تؤيد "داعش" ومحاولة التسلل من البلاد بطريقة غير قانونية إلى جانب قيامه بنشر افكاره العقائدية.

وجاء فى لائحة الاتهام أن "أبو القيعان" كان يعمل مدرسا فى مدرسة ابتدائية بقريته حورة، وألقى عدة خطابات فى مسجد القرية وعقد لقاءات سرية كان فيها بمثابة مرشد روحى حيث مرر مضامين تتعلق بتنظيم "داعش".

واتهمت السلطات الأمنية الإسرائيلية المدرس الذى اعتقل فى الثانى من يونيو 2015 بأنه أقام خلية سرية كانت تعقد اجتماعاتها وخطط برفقة الأعضاء إلى السفر لسوريا، وتحدث إلى قاصرين بهذا الخصوص واللذين أبديا الرغبة فى الالتحاق والقتال فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا.

ويعيش نحو 1.7 مليون عربى فى إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 20.7% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 8.3مليون نسمة، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365