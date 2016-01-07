أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اتساع نطاق حريق فى صهاريج نفط بمرفأين فى ليبيا ليشمل 7 صهاريج

Google+ Print
اتساع نطاق حريق فى صهاريج نفط بمرفأين فى ليبيا ليشمل 7 صهاريج اتساع نطاق حريق فى صهاريج نفط بمرفأين فى ليبيا ليشمل 7 صهاريج
قال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية فى ليبيا اليوم الخميس إن نطاق الحريق المندلع فى صهاريج نفطية فى مينائى راس لانوف والسدر اتسع ليصل عدد الصهاريج المشتعلة إلى سبعة صهاريج وذلك عقب هجمات هذا الأسبوع شنها متشددو تنظيم داعش.

وقال المتحدث على الحاسى إن هناك خمسة صهاريج مشتعلة فى السدر وإثنين فى راس لانوف، وسببت قذائف هذا الأسبوع أضرارا فى إثنين من الصهاريج ثم امتدت النيران بعد ذلك.

وقال الحاسى إن حرس المنشآت النفطية لا يزال يسيطر على المنطقة ولا توجد اشتباكات اليوم، والسدر وراس لانوف مغلقان منذ ديسمبر كانون الأول 2014 ويقعان بين مدينة سرت التى يسيطر عليها تنظيم الدولة ومدينة بنغازى فى شرق ليبيا.

وقدر مسؤول فى شرق ليبيا أن الصهاريج تضم ما يصل إلى 460 ألف برميل لكل منها، وتنقسم ليبيا بين فصيلين سياسيين متنافسين وجماعات مسلحة تتصارع على السلطة وثروة البلاد النفطية بعد مرور خمس سنوات على الانتفاضة التى أطاحت بمعمر القذافي. وتقلص إنتاج ليبيا النفطى إلى أقل من ربع مستواه فى 2011 حينما كانت البلاد تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365