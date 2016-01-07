اتساع نطاق حريق فى صهاريج نفط بمرفأين فى ليبيا ليشمل 7 صهاريج

قال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية فى ليبيا اليوم الخميس إن نطاق الحريق المندلع فى صهاريج نفطية فى مينائى راس لانوف والسدر اتسع ليصل عدد الصهاريج المشتعلة إلى سبعة صهاريج وذلك عقب هجمات هذا الأسبوع شنها متشددو تنظيم داعش.

وقال المتحدث على الحاسى إن هناك خمسة صهاريج مشتعلة فى السدر وإثنين فى راس لانوف، وسببت قذائف هذا الأسبوع أضرارا فى إثنين من الصهاريج ثم امتدت النيران بعد ذلك.

وقال الحاسى إن حرس المنشآت النفطية لا يزال يسيطر على المنطقة ولا توجد اشتباكات اليوم، والسدر وراس لانوف مغلقان منذ ديسمبر كانون الأول 2014 ويقعان بين مدينة سرت التى يسيطر عليها تنظيم الدولة ومدينة بنغازى فى شرق ليبيا.

وقدر مسؤول فى شرق ليبيا أن الصهاريج تضم ما يصل إلى 460 ألف برميل لكل منها، وتنقسم ليبيا بين فصيلين سياسيين متنافسين وجماعات مسلحة تتصارع على السلطة وثروة البلاد النفطية بعد مرور خمس سنوات على الانتفاضة التى أطاحت بمعمر القذافي. وتقلص إنتاج ليبيا النفطى إلى أقل من ربع مستواه فى 2011 حينما كانت البلاد تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.

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