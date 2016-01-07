أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موسكو: مسألة رحيل الأسد عن الحكم فى 2017 لم تطرح فى فيينا

Google+ Print
موسكو: مسألة رحيل الأسد عن الحكم فى 2017 لم تطرح فى فيينا موسكو: مسألة رحيل الأسد عن الحكم فى 2017 لم تطرح فى فيينا

>أكد نائب وزير الخارجية الروسى والمبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف اليوم الخميس أن مسألة رحيل بشار الأسد عن سدة الحكم فى مارس عام 2017 لم تطرح فى إطار اجتماعات أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا فى فيينا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوجدانوف قوله - فى تصريحات اليوم - "ربما تكون لهم خططهم وترتيباتهم (الجانب الأمريكي)، لكن ذلك لم يطرح فى فيينا، وطرحه أمر مستبعد" .

وأكد المسئول الروسى أن موقف موسكو المبدئى بشأن التسوية السورية يتمثل فى أن "مسألة مستقبل سوريا، بما فى ذلك الرئاسة، يقرره الشعب السورى وهذا مقرر فى اتفاقات فيينا".

يذكر أن وسائل إعلام زعمت فى وقت سابق نقلا عن وثيقة داخلية للبيت الأبيض أن الرئيس السورى بشار الأسد قد يقدم استقالته فى مارس عام 2017، وتتضمن الوثيقة أيضا المواعيد الرئيسية للتسوية السياسية السورية وفقا لاتفاقيات فيينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365