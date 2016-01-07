موسكو: مسألة رحيل الأسد عن الحكم فى 2017 لم تطرح فى فيينا

>أكد نائب وزير الخارجية الروسى والمبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف اليوم الخميس أن مسألة رحيل بشار الأسد عن سدة الحكم فى مارس عام 2017 لم تطرح فى إطار اجتماعات أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا فى فيينا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوجدانوف قوله - فى تصريحات اليوم - "ربما تكون لهم خططهم وترتيباتهم (الجانب الأمريكي)، لكن ذلك لم يطرح فى فيينا، وطرحه أمر مستبعد" .

وأكد المسئول الروسى أن موقف موسكو المبدئى بشأن التسوية السورية يتمثل فى أن "مسألة مستقبل سوريا، بما فى ذلك الرئاسة، يقرره الشعب السورى وهذا مقرر فى اتفاقات فيينا".

يذكر أن وسائل إعلام زعمت فى وقت سابق نقلا عن وثيقة داخلية للبيت الأبيض أن الرئيس السورى بشار الأسد قد يقدم استقالته فى مارس عام 2017، وتتضمن الوثيقة أيضا المواعيد الرئيسية للتسوية السياسية السورية وفقا لاتفاقيات فيينا.