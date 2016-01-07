مدرب سندرلاند: تكتيكات كلوب هي السبب وراء إصابات ليفربول

ألقى سام ألاردايس مدرب سندرلاند باللوم على يورجن كلوب مدرب ليفربول بسبب الإصابات الكثيرة التى ضربت الريدز مؤخرا.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة آخرها فيليب كوتينيو وديان لوفرين في مباراة الريدز الأخيرة ضد ستوك سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة والتي انتهت بفوزهم بهدف دون رد.

وصرح ألارديس مدرب وست هام يونايتد السابق حسب ما جاء بصحيفة تايمز الإنجليزية "هذا هو كلوب، يطلب من لاعبيه اللعب بمستوى وإيقاع ضغط عالٍ جدا في المباراة من بدايتها لنهايتها."

وأضاف مدرب سندرلاند الحالي "من الرائع أن يكون اللاعبون قادرون على تحمل هذا، لكنني أعتقد التعب قد أصابهم الآن."

واستطرد مدرب نيوكاسل السابق "لا أعتقد أن يورجن قد لاحظ حجم شراسة الدوري الإنجليزي، في تلك المدة، عليه أن يسأل عن طاقة إضافية، الـ10 ياردات التي يصاب خلالها لاعبيه بالإرهاق الآن ومع ضغط المباريات خلال مدة قصيرة جدا، حان وقت إضافة أحمال بدنية للاعبيه."

ويمتلك ليفربول قائمة ممتلئة بالإصابات متمثلة في كوتينيو، لوفرين، ديفوك أوريجي، فلانجان، مامادو ساخو، مارتن سكرتل، جوميز، جوليان هيندرسون، روسيتير، دانييل ستوريدج، وداني إينجس وهي أطول قائمة إصابات لنادي ليفربول على الإطلاق.