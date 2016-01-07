لاعب واتفورد: أحلم بمانشستر يونايتد.. وقائد الفريق: لن يرحل

اعترف تروي ديني قائد واتفورد أن زميله في الفريق أوديون إيجالو لن يذهب لأي مكان بعدما صرح بأن حلمه هو اللعب لمانشستر يونايتد.

وصرح ديني حسب ما جاء بموقع توك سبورت قائلا:"أعتقد أن ما قاله عن يونايتد قد فهمه الجميع خارج السياق قليلا."

وتابع المهاجم صاحب ال27 عاما "هو لن يرحل في يناير، المدرب ومالك النادي أكدوا هذا في وقت سابق، هو ليس في عجالة من أمره."

وكان إيجالو قد صرح في وقت سابق حسب ما جاء بصحيفة صن أن "اللعب في أولد ترافورد كان ولازال حلمه دائما."

في حين أنه كانت هناك عدة تقارير إنجليزية تشير إلى أن إيجالو قد رفض عرضا من أتلتيكو مدريد في وقت سابق.