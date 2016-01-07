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رسميا.. مانشستر يونايتد يقطع إعارة يانوزاي من دورتموند

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رسميا.. مانشستر يونايتد يقطع إعارة يانوزاي من دورتموند رسميا.. مانشستر يونايتد يقطع إعارة يانوزاي من دورتموند

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا عن قيامه بقطع إعارة لاعبه عدنان يانوزاي من بروسيا دورتموند والتي كان من المقرر ان تستمر لمدة موسم كامل.

وعاني يانوزاي من التهميش رفقة كتيبة المدرب توماس توخيل مدرب دورتموند، وفشل في ترك بصمة واضحة منذ انضمامه للنادي الألماني في سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب الدولي البلجيكي مع دورتموند في 6 مباريات شارك خلالهم في 165 دقيقة، وتم إخباره أنه لن يكون جزء من خطة النصف الثاني من الموسم.

وجاء في بيان رسمي على موقع الشياطين الحمر " عدنان سوف ينضم مجددا للفريق الأول لمانشستر يونايتد على وجه السرعة، لقد عاد إلى مانشستر لتوضيح التفاصيل."

في حين أن نادي بوروسيا دورتموند قد أكد أيضا عودة عدنان إلى ناديه على موقعهم الرسمي مشيرا إلى أنه وافق على إلغاء إعارته معهم.

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