إعادة بناء وصيانة 268 منزل بالجهود الذاتية لمتضررى السيول بوادى النطرون

أشاد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بدور المجتمع المدني من المواطنين ورجال الأعمال للمساهمة مع الجهاز التنفيذي فى رفع الاعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تعليقا على مساهمة أبناء مدينة وادى النطرون فى بناء وإعادة ترميم وصيانة 268 منزل بتكلفة مليون و118 الف جنيه، تضررت من جراء السيول التي شهدتها المدينة فى نوفمبر الماضي بأحياء الزهور والسلام وشرق وغرب مدينة وادى النطرون.

وأعادت الوحدة المحلية برئاسة صلاح مسعود بالتنسيق مع عطية مسعود عضو مجلس النواب ورجال الأعمال والمواطنين بالمدينة بناء 50 منزل بالكامل، بالطوب الأبيض والأسقف الخشبية والمشمع بتكلفة إجمالية 500 الف جنيه، بالإضافة لصيانة 51 منزل أخرى تضررت بشكل جزئي بتكلفة 323 ألف و400 جنيه، وإجراء الصيانة البسيطة لـ167 منزل بتكلفة 294 ألف و820 جنيه.