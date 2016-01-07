أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعادة بناء وصيانة 268 منزل بالجهود الذاتية لمتضررى السيول بوادى النطرون

Google+ Print
إعادة بناء وصيانة 268 منزل بالجهود الذاتية لمتضررى السيول بوادى النطرون إعادة بناء وصيانة 268 منزل بالجهود الذاتية لمتضررى السيول بوادى النطرون
أشاد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بدور المجتمع المدني من المواطنين ورجال الأعمال للمساهمة مع الجهاز التنفيذي فى رفع الاعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تعليقا على مساهمة أبناء مدينة وادى النطرون فى بناء وإعادة ترميم وصيانة 268 منزل بتكلفة مليون و118 الف جنيه، تضررت من جراء السيول التي شهدتها المدينة فى نوفمبر الماضي بأحياء الزهور والسلام وشرق وغرب مدينة وادى النطرون.

وأعادت الوحدة المحلية برئاسة صلاح مسعود بالتنسيق مع عطية مسعود عضو مجلس النواب ورجال الأعمال والمواطنين بالمدينة بناء 50 منزل بالكامل، بالطوب الأبيض والأسقف الخشبية والمشمع بتكلفة إجمالية 500 الف جنيه، بالإضافة لصيانة 51 منزل أخرى تضررت بشكل جزئي بتكلفة 323 ألف و400 جنيه، وإجراء الصيانة البسيطة لـ167 منزل بتكلفة 294 ألف و820 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365