بالصور.. محافظ أسيوط: أبناء مصر جميعا يد واحدة على مر الزمان

قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط التهنئة للاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد مشيرا إلى الدفعة القوية التى أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسى للجميع بخصوص التلاحم بين مسيحى مصر ومسلميها خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية.

وقال المحافظ خلال زيارته كنائس مركزى أبنوب وأبوتيج ومدينة أسيوط أن أبناء مصر مسيحييها ومسلميها يداً واحدة على مر الزمان سيستمرون فى الدفاع عنها ويقفون ضد من يحاول بث الفتنة والفرقة بين المصريين.

وأشار اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إلى تلاقى المولد النبوى مع عيد الميلاد مهنئا جميع المصريين ومتمنيا لهم دوام المحبة والسعادة.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء عادل أيوب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف والشيخ على أبو الحسن رئيس بيت العائلة بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى وأعضاء مجلس النواب بمراكز أبوتيج وأبنوب والفتح ومدينة أسيوط.

بدأ المحافظ زيارته بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أبوتيج وهنأ نيافه الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا بالعيد ثم توجه مطرانية الأقباط الأرثوذكس بحى شرق مدينة أسيوط وهنأ الانبا يوأنس بالعيد بعد ذلك توجه إلى الكنيسة الانجيلية الثانية وكان فى استقباله القس رضا ثابت وهنأ شعب الكنيسة بالعيد كما توجه مطرانية الاقباط الكاثوليك لتهنئة الانبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بعدها توجه للكنيسة الإنجيلية الأولى بكوم عباس بحى غرب مدينة أسيوط وقدم التهنئة للقس باقى صدقه راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى ثم توجه إلى كنيسة الأقباط الأرثوذكس بأبنوب وهنأ نيافة الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الذى كان على رأس المستقبلين وهنأ المحافظ أقباط المطرانية وشعب أسيوط بعيد الميلاد المجيد.

وكان محافظ أسيوط قد زار مساء أمس عشية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مطرانية منفلوط وقدم التهانى لنيافه الأنبا أنطونيوس مطران منفلوط وأهالى منفلوط ثم توجه لمطرانية ديروط وهنأ نيافة الأنبا برسوم مطران ديروط كما حضر القداس الذى أقيم بالدير المحرق بالقوصية وهنأ الأنبا ساويرس أسقف الدير المحرق وتوجه إلى مطرانية القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية.

فيما عبر رجال الدين المسيحى عن سعادتهم بمشاركه المحافظ وأعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية وإخوانهم من رجال الدين الإسلامى هذه المناسبة السعيدة.



>