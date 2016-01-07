بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ: "عيد الميلاد عيد لكل المصريين"

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن عيد الميلاد المجيد عيد لمصر جميعا، وإننى محظوظ أن أكون موجودا فى كفرالشيخ وأتعطش إلى العمل على أرض الواقع وحل جميع مشاكل المحافظة، مشددا على أن المحافظة ستشهد مزيدا من الإنجازات سيشعر بها المواطن، كما سيشهد عام 2016 العديد من المشروعات.

وأضاف المحافظ، خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، اليوم الخميس، بحضور الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة بالبرارى وسكرتير المجمع المقدس، والقمص بطرس بطرس بسطوريوس وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط ، وعدد من رجال الدين المسيحى والاسلامى، أننا أبناء مجتمع واحد، ولا يوجد فرق بين مسلم ومسيحى، وكلنا نسيج هذا الوطن وسننهض بمصر لتكون منارة للعالم كله، موضحا أننا صدرنا الحضارة للعالم كما نصدر رسالة الحب والسلام إلى مختلف الشعوب، وستظل روح المحبة والسلام والتعاون بيننا، وبأن الله حبانا برئيس يحب مصر ويحبه المصريون، ويجب أن نقف خلفه جميعا ونؤازره ليعبر بنا لبر الأمان وتحقيق التنمية من أجل أبنائنا.

وتابع المحافظ، إننى سعدت بالحضور اليوم للمرة الأولى منذ تولى شئون المحافظة 26 ديسمبر الماضى، داعيا الجميع للمشاركة الحقيقية، وأنه لا يمكن أن تتقدم البلاد إلا من خلال مشاركة أهالى مصر المسئولين فى رقى مصر.

يذكر أن قاعة كنيسة مار جرجس اكتظت بالمشاركين من المسيحيين والمهنئين من المسلمين، وعلت الأغانى والموسيقى والترانيم ابتهاجا بعيد الميلاد وتبادل الحاضرون التهانى والمعايدة وساد الحب والمودة بين الجميع.



>