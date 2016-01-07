نواب البرلمان يهنئون المسيحيين وكاهن كنيسة مارجرجس فى كفر صقر بعيد الميلاد

أكد القمص باخوم دانيال كاهن كنيسة مارجرجس بكفر صقر، اليوم الخميس، أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد منذ الأزل ونعيش هذا الواقع بمركز ومدينة كفر صقر بل وبالشرقية كلها.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشاركة الأخوة المسلمين لنا فى عيدنا وتوافدهم علينا لتهنئتنا بعيدنا دليل قاطع على الوحدة والألفة المجتمعية التى تعم أجواء مصرنا الحبيبة، لافتا إلى أن مشاركتنا كمجتمع واحد تربطه أواصر المحبة فى كل المجالات سواء كانت أفراح أو أحزان.

وأوضح أننا كمسيحيين لن نستغنى عن المسلمين والعكس لوجود تداخل الأعمال والمصالح، فكلنا نكمل بعضنا البعض.

وأضاف الدكتور صلاح منصور عضو البرلمان عن دائرة كفر صقر، أن الأخوة المسيحيين أخوة لنا وشركاء فى الوطن وحقهم علينا أن نهتم بشئونهم ونشاركهم أفراحهم وأحزانهم.

وأضاف النائب محمد حلمى عضو البرلمان عن دائرة كفر صقر، أننا تربينا مع أخواننا المسيحيين وتعلمنا معهم، وهم جيران لنا ولا نشعر بأى فرق بيننا وبينهم ونحن ننفذ قول الله (لكم دينكم ولى دين).