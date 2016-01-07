أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نواب البرلمان يهنئون المسيحيين وكاهن كنيسة مارجرجس فى كفر صقر بعيد الميلاد

Google+ Print
نواب البرلمان يهنئون المسيحيين وكاهن كنيسة مارجرجس فى كفر صقر بعيد الميلاد نواب البرلمان يهنئون المسيحيين وكاهن كنيسة مارجرجس فى كفر صقر بعيد الميلاد
أكد القمص باخوم دانيال كاهن كنيسة مارجرجس بكفر صقر، اليوم الخميس، أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد منذ الأزل ونعيش هذا الواقع بمركز ومدينة كفر صقر بل وبالشرقية كلها.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشاركة الأخوة المسلمين لنا فى عيدنا وتوافدهم علينا لتهنئتنا بعيدنا دليل قاطع على الوحدة والألفة المجتمعية التى تعم أجواء مصرنا الحبيبة، لافتا إلى أن مشاركتنا كمجتمع واحد تربطه أواصر المحبة فى كل المجالات سواء كانت أفراح أو أحزان.

وأوضح أننا كمسيحيين لن نستغنى عن المسلمين والعكس لوجود تداخل الأعمال والمصالح، فكلنا نكمل بعضنا البعض.

وأضاف الدكتور صلاح منصور عضو البرلمان عن دائرة كفر صقر، أن الأخوة المسيحيين أخوة لنا وشركاء فى الوطن وحقهم علينا أن نهتم بشئونهم ونشاركهم أفراحهم وأحزانهم.

وأضاف النائب محمد حلمى عضو البرلمان عن دائرة كفر صقر، أننا تربينا مع أخواننا المسيحيين وتعلمنا معهم، وهم جيران لنا ولا نشعر بأى فرق بيننا وبينهم ونحن ننفذ قول الله (لكم دينكم ولى دين).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365