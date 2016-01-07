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مقدم بلاغ يتهم عبد الرحيم علي باستغلال المال السياسي : «النائب عرض عليّ أموال مقابل التنازل»

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مقدم بلاغ يتهم عبد الرحيم علي باستغلال المال السياسي : «النائب عرض عليّ أموال مقابل التنازل» مقدم بلاغ يتهم عبد الرحيم علي باستغلال المال السياسي : «النائب عرض عليّ أموال مقابل التنازل»

7 يناير 2016 | 4:12 مساءً

قال المحامي عبد المجيد جابر مؤسس “جبهة حماية ”، ومقدم البلاغ ضد النائب البرلماني عبد الرحيم علي ؛ إن عضو مجلس النواب عرض عليه الأموال كي يتنازل عن البلاغ ، مستغلا المال مجهول المصدر بكثافة و مستخدما لبعض العناصر الصحفية داخل موقعه الاخبارى المملوك له.
> وأشار جابر إلى أن عبد الرحيم علي يظن أنه قادر على شراء الذمم والتستر على فسادة بالأموال والرشاوي، مشددا على أنه لن يتنازل أبدا عن بلاغه.
> وتقدم جابر ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق مع النائب البرلماني عبد الرحيم على بسب إستخدام الأخير للمال السياسي فى فترة الانتخابات ، الأمر الذى أدى لتشويه العملية الانتخابية وأضر بصورة مصر خارجيا ، وحمل البلاغ الذى تم تقديمه صباح امس رقم 247 لسنة 2016 .
> وأكد جابر في بيان صادر عنه، أن الجبهة ” كشفت عن علاقة لعبد الرحيم على بفضيحة أخلاقية توجد عليها دلائل ومستندات وفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا انه سيقوم بعرض كل ما لديه من مستندات للنائب العام .
> وأضاف جابر أن عبد الرحيم علي استغل جريدته وموقعه الإخباري وكذلك برنامجه المذاع على إحدى القنوات الفضائية ليخوض حرب تشويه بالوكالة، مطالبا بفتح صندوقه الأسود وملفات إساءته للدولة ونظامها وتقديمه للمحاكمة.

2016-01-07

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