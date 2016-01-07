بالفيديو.. مصرع شخصين فى انفجار عقار بالجيزة.. وشهود عيان: أنبوبة بوتاجاز

تعرض، منذ قليل، عقار بأحد شوارع المحطة بالجيزة، إلى انفجار هائل أودى بحياة شخصين، تم استخراج جثة أحدهما، فيما تسبب الانفجار فى حريق هائل تحاول الحماية المدنية إطفائها.

وتحاول الحماية المدنية إخراج الجثة الثانية من المنزل الذى انهار جراء الانفجار، فيما قال شهود عيان إن سبب الانفجار كان أنبوبة بوتوجاز، حيث فوجئوا بسماع صوت دوى انفجار قوى، موضحين أنه بيت عائلة.

وأضاف الشهود لـ"اليوم السابع"، أن عربات الإسعاف جاءت أولاً بعد 7 دقائق من الحريق، فيما جاءت سيارات الإطفاء بعد 10 دقائق.

فيما أصيب نجل أحد المتوفين، بحالة من البكاء الهستيرى، وحمله أصدقاؤه بعيدًا عن المنزل، وظل يصرخ قائلا "أبويا مات، ظهرى انكسر."

فيما سادت حالة من الذعر بين أهالى المنطقة، بسبب اندلاع النيران بمنزل محاور، فيما نجحت الحماية المدنية فى إخمادها سريعًا.