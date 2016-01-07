صور| احتفالية لتكريم 32 من حافظات القرآن الكريم بأسوان‎

نظمت مديرية الأوقاف بأسوان، احتفالية لتكريم 32 من الخاتمات لحفظ القرآن الكريم كاملاً بالمحافظة، وسط حضور جماهيرى كثيف بقاعة عروس النيل، فى مقدمتهم الشيخ شعيب أبو سلامه، القائم على حلقات تحفيظ القرآن الكريم، والسكرتير العام المساعد عبد الناصر عبد الحميد نائباًعن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، والنائب البرلماني شرعى محمد صالح .

وقدم السكرتير العام المساعد، التهئنة للمكرمات على ما حققوه من جهد وتفوق ملموس في حفظ كتاب الله عز وجل والمشاركة الجادة في مختلف المسابقات الدينية، ليعكس ذلك الجهود التى بذلت في حلقات التحفيظ ليصبح القرآن نبراساً لهن في الحياة علماً وخلقاً .

ومن ناحيته قال الشيخ شعيب أبو سلامة، إن الاحتفال هذا العام لتكريم خاتمات القرآن الكريم هو نتاج 500 حلقة تحفيظ قرآن كريم علي مدار 10 سنوات فى 54 مسجد وجمعية على مستوى المحافظة وبمعاونة 412 مُحفظةً، موضحًا أن إجمالي المترددين على حلقات التحفيظ بلغ 18 ألف سيدة وفتاة بمختلف الأعمار السنية منذ عام 1980، وبلغ عدد الخاتمات 325 خاتمة .

وأضاف أبو سلامة، أثناء كلمته فى الاحتفالية، أن حلقات التحفيظ تقوم على المجهود التطوعى وبرعاية مديرية أوقاف أسوان، مشيرًا إلى أن حفظة القرآن لهذا العام يمثلوا الدفعة 20 من خريجي حلقات التحفيظ و الهدف ليس الحفظ فقط، ولكن أن تصبح المرأة منارة فى مجتمعها وخاصة منزلها وعملها سواء بمعاملتها ومواظبتها على أداء العبادات .