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جوجل يصف سيرجي لافروف بـ«الحصان الحزين» و يحول «الروس» إلى محتلين

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جوجل يصف سيرجي لافروف بـ«الحصان الحزين» و يحول «الروس» إلى محتلين جوجل يصف سيرجي لافروف بـ«الحصان الحزين» و يحول «الروس» إلى محتلين

ترجمة: عايدة رضوان

أصلح برنامج الترجمة من محرك بحث جوجل، خطأ في ألية الترجمة، تسبب في ترجمة بعض المصطلحات والكلمات بشكلٍ خاطئ، منها: “الفيدرالية الروسية”، والتي كان تترجم إلى “موردور”، وكلمة “موردور”،  هي شخصية خيالية للإله “جي آر آر تولكين”، والمقتبسة من سلسلة “كتب الخواتم”، The Lord Of The Rings أو كما يُعرف بـ “أرض الظلال”، والتي تحولت إلى أفلام سينمائية .

وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، تضمن الخطأ الألي، كلماتٍ أخرى، منها ترجمة كلمة ” الروس”، إلى “المحتلين”، فضلًا عن ترجمة اسم وزير الخارجية الروسي ” سيرجي لافروف” إلى “الحصان الضئيل الحزين”.

يذكر أن الخطأ الألي اقتصر عند الترجمة من اللغة الأوكرانية إلى اللغة الروسية .

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