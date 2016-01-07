الفيلم السوري «بانتظار الخريف» يشارك بمهرجان السينما في لوس أنجلوس

يشارك الفيلم السوري “بانتظار الخريف” للمخرج “جود سعيد” في مهرجان السينما في لوس أنجلوس الامريكية، ليواصل رحلته مع المهرجانات التي بدأت بحصوله على الجائزة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مسابقته العربية.

تدور احداث الفلم في صيف عام 2013، “ويتناول قصة مجموعة من الفتيات آمنّ بالحب والحياة في زمن عبث الموت والحرب “، كمت يسرد قصة قرية تودّ أن تصير وطناً بطلاً لكلّ أهلها وهنا يكبر معنى ( أهل ) لتترفّع عن ولد فيها فقط، بل هم كل من أحبّ وعاش لأجل الحب”.

> و “يعرض الفيلم قصص لفريق كرة طائرة نسائي من قرية منسية تريد الوصول لكأس الجمهورية ، وتتضمن القصص من حكاية وطن جريح في مقاربة لما يعيشه الوطن اليوم”.

> والفيلم من إنتاج رحاب ايوب- شركة ادامز برودكشن، و المؤسسة العامة للسينما في سورية.

وإخراج وتأليف جود سعيد وشاركه السيناريو علي وجيه، وبطولة كل من سلاف فواخرجي وعبد اللطيف عبد الحميد وكامل نجمة وربا الحلبي ورنا ريشة ومدته 113 دقيقة.

على صعيد أخر فان الشركة على مشارف الانتهاء من فيلم اخر سيتم الاعلان عنه قريبا بالاضافة لمشروعات كثيرة قادمة.

واكدت المنتجة المشاركة رحاب أيوب ان الانتاج السينمائي يواجه تحديات كبيرة هذه الايام سواء في سوريا او في المنطقة العربية كلها ولكنها فخورة ان السينما السورية ما زالت حية وتنبض رغم كل الصراعات والظروف التي تواجهها. واشارت ان مثل هذه التظاهرات لهي فرصة للتلاقي والتسويق والترويج لهذه الاعمال وليراها العالم كله وتصل رسالة السينما العربية لبلدان اخرى وخصوصا ان الفيلم هنا سيعرض في مهرجان امريكي وهي فرصة ليرى العالم جانبا اخر من الصورة الواقعية لما يحدث في سوريا.