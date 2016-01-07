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بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يهنئان أسقف المنصورة بعيد الميلاد

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بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يهنئان أسقف المنصورة بعيد الميلاد بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يهنئان أسقف المنصورة بعيد الميلاد
زار المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، واللوء عصام حمزة مدير أمن الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالمنصورة، لتهنئة الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، ورجال المطرانية، بعيد الميلاد.

ورحب الأنبا داوود أسقف المنصورة وتوابعها بالحضور، معربا عن سعادته بالزيارة، والتى ترسخ دعائم الوحدة الوطنية بداخل كل مصرى، وتمثل روح المحبة بين الجميع.

وهنأ "إمام" أقباط الدقهلية بالعيد، وقال إن لن تنهض إلا بجهود كل المخلصين من المسلمين والمسيحيين، من أبناء هذا الوطن، والذين يحملون على عواتقهم رفعته وتقدمه.

كما زار المهندس عبد الموجود كبشة، رئيس مركز ومدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، كنيسة القديس مارجرجس، للأقباط الأرثوذوكس، لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد.

ورافقه فى الزيارة، مدير إدارة الأوقاف بشربين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز، وأمناء العديد من الأحزاب السياسية بشربين، وعدد من شباب المجتمع المدنى بالمركز.

وقال "كبشة" خلال الزيارة، إن العلاقات الأخوية مع الأقباط هى علاقات ترابط الوحدة الوطنية المصرية، ولا يستطيع أحد أن يصنع فتنه بينهما نهائيا، وأن روح المودة التى تعم على الجميع، ليست وليدة اللحظة، بل أتت عبر مراحل من الزمن، صنعنا فيها تاريخ هذا الوطن.

ورحب القس وفيلوس شنودة راعى كنيسة شربين بالحضور، وعبر عن سعادته للزيارة، وقال إن هدفنا واحد فى هذا الوطن، وهو رفعته وتحقيق استقراره، وسنعمل سويا مسلمين ومسيحين من أجل تحقيق هذا الهدف، وطالب من جميع القيادات التنفيذية، بذل قصارى الجهد لتحقيق الصالح العام.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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