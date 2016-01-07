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الخيار والعسل لعلاج حب الشباب

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الخيار والعسل لعلاج حب الشباب الخيار والعسل لعلاج حب الشباب
حب الشباب له الكثير من الأنواع والأشكال والأسباب، وهو عبارة عن طفح وبثور تظهر على سطح الجلد وبعضها مدفون ولكن فى أغلب الحالات تترك أثرا يزعج المرضى.

أسباب حب الشباب


>الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الجلدية أوضحت أن أسباب الإصابة كثير، تتمثل فى التغيرات الهرمونية لدى الرجال والسيدات وخلال مراحل حياتهم المختلفة خاصة مرحلة البلوغ، كذلك تناول الشيكولاتة بكثرة، والأطعمة المهيجة للبثور كالتوابل والأطعمة الحريفة والحوادق من أهم الأسباب، كذلك العوامل الوراثية لها دور، وتعاطى بعض نوعيات العقاقير التى تتسبب فى ظهوره، وضعف مناعة ومقاومة الجسم واللعب فى البثور.

الخيار.. لتهدئة وعلاج حب الشباب


>وتابعت استشارى الجلدية حديثها موضحة أن الكثير من الوصفات الطبيعية مفيدة فى تهدئة أو علاج المشكلة، ولكن لابد من الاهتمام بجانب ذلك بالعلاج الدوائى والموضعى لحب الشباب الذى يصفه الطبيب المعالج وتحديد درجة التهاب البثور، ومن أهم الخضروات المفيدة الخيار بتناوله أو بوضعه على البشرة مباشرة، لأنه يشد البشرة تماما وملىء بالألياف المرطبة للبشرة فهو مهدئ فعال للبثور، ويمكن استخدامه يوميا أو يوما بعد يوم لمدة 20 دقيقة، وبعدها يغسل الوجه بماء دافئ ويجفف بفوطة قطنية غير قاسية على البشرة.

العسل لعلاج حب الشباب


>وتابعت الدكتورة ابتسام حديثها موضحة أن العسل الشفاف الطبيعى من أفضل العلاجات على الإطلاق، فيمكن مزجه بغيره من المكونات أو باستخدامه وحده فهو كاف، ووضعه على الوجه بشكل جيد وبكمية جيدة وتركه لمدة طويلة حتى يستفيد منه الجلد أقصى استفادة، ويفضل وضعه أثناء ساعات النوم، وفى الصباح يغسل المريض وجهه المياه الفاترة وسوف ترى النتيجة، يمكن عمله مرتين أسبوعيا.

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مصر 365