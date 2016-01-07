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لعلاج إسهال القولون العصبى تناول البطاطس والمكرونة المسلوقة

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لعلاج إسهال القولون العصبى تناول البطاطس والمكرونة المسلوقة لعلاج إسهال القولون العصبى تناول البطاطس والمكرونة المسلوقة
القولون العصبى مشكلة مرضية منتشرة للغاية، يعانى منها الكثيرون، وله الكثير من الأعراض التى تؤدى إلى اضطراب حياة المريض وإزعاجه.

إسهال القولون العصبى


>وأوضح الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أن أعراض القولون متعددة منها الانتفاخات والشعور بالامتلاء، وحالة من الصعوبة أثناء التغوط سواء بالإسهال المزمن، أو الإمساك المزمن، أو كلاهما معًا، وإصابة المريض بالإسهال المزمن أمر فى غاية الإزعاج ويزيد مع التوتر وتناول الطعام الحريف والتوابل والبهارات وكذلك الطعام المصدر للغازات.

علاج إسهال القولون العصبى


>ونصح الدكتور محمد بشكل خاص المرضى الذين يعانون من الإسهال دون توقف، من اتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية، وتغيير نمط تغذيتهم اليومية، بحيث يحافظون على شرب المياه على مدار اليوم، والبعد عن أماكن العدوى والحمامات غير النظيفة وغسيل الخضروات والفاكهة جيدا، وعدم تناول أطعمة الشوارع الملوثة، فهى من أهم أسباب الإصابة بالمشكلة نتيجة انتقال العدوى والتلوث والبكتيريا إلى الجسم مما يؤدى إلى اضطراب المعدة والهضم والإخراج.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمى والكبد حديثه ناصحًا بضرورة الاهتمام بتناول الأطعمة التى تمسك البطن، منها تناول الطعام المسلوق كالبطاطس، والمكرونة المسلوقة دون إضافات مسبكة أو حارة، والبطاطا المسلوقة، والابتعاد عن تناول الخس بكثرة والخضروات الورقية التى تسهل الهضم، والتركيز على تناول الأرز المسلوق بأقل كم من ، ومن الفاكهة يمكن تناول التفاح دون قشرته إن أحب المريض، وكذلك تناول شرائح أو عصير الجزر.

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مصر 365

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