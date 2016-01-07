انقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بطريق الإسكندرية الصحراوى دون إصابات

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بانقلاب سيارة محملة بكمية من أسطوانات البوتاجاز أعلى كوبرى حسن علام بالطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية دون وقوع إصابات.

ونجحت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية فى السيطرة على الحادث وتم رفع السيارة وتحميل الأسطوانات على سيارة نقل بديلة، حيث حدثت تلفيات بالسيارة، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 1764 مصر "نقل – تابعة لشركة بتروجاس" محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز استخدام منزلى أعلى كوبرى حسن علام، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بجزيرة منتصف الطريق وانقلاب السيارة بحمولتها دون حدوث إصابات.