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ضبط شبكة دعارة تقودها سيدة وزوجها بالإسكندرية

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ضبط شبكة دعارة تقودها سيدة وزوجها بالإسكندرية ضبط شبكة دعارة تقودها سيدة وزوجها بالإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط للأعمال المنافية للآداب تقودها سيدة وزوجها.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "رشا.م" بإدارة شقة كائنة بالعقار رقم 37 شارع النور دائرة قسم محرم بك لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من راغبى المتعة الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى، ويعاونها فى ذلك زوجها "محمد.إ.خ.إ".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "رشا.م" 33 سنة ربة منزل مقيمة دائرة قسم محرم بك وزوجها "محمد.ا" 45 سنة عاطل مقيم بذات العنوان، و"نسرين.ف" 38 سنة ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول المنتزه فى حالة تلبس، و"فرحات.ر" 33 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه فى حالة تلبس، تم ضبط الثالثة والرابع داخل إحدى غرف الشقة فى حالة تلبس، وضبط بالشقة الآتى "قرص ونصف قرص مخدر - 3 خواتم ذهبية – مبلغ 8305 جنيهات - 6 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وجارى العرض على النيابة.

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