وزير السياحة يعقد غرفة عمليات لمتابعة تطورات حادث فندق الهرم

قالت رشا العزايزي المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة يتابع ببالغ الاهتمام تطورات حادث فندق الهرم وأنه أجرى عدة اتصالات مع الجهات الامنية المعنية لمتابعة الحادث ، لافتة إلى أن السيد الوزير وجه رئيس قطاع المنشأت الفندقية والسياحية بالوزارة بمتابعة الموقف الراهن عن كثب والاطمئنان على السائحين والعاملين بالفندق والعمل على تذليل أى معوقات تواجه إدارة الفندق فى التعامل مع تطورات الحادث.

> وفى السياق ذاته، أضافت العزايزى أن غرفة عمليات الوزارة أنعقدت فور وقوع الحادث، لافتة إلى أنه لا توجد حالات إصابة بين السياح أو أى من رواد الفندق.

> كان مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية قد صرح “أنه صباح اليوم الخميس قام مجهولون يقدر عددهم بحوالى 15 شخص بالتجمع بأحد الشوارع الجانبيه بالمنطقة المحيطة بفندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية وأثناء مرورهم أمام الفندق قاموا بإطلاق شماريخ تجاه الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة مما دعاها للتعامل معهم لتفريقهم.

وقام أحد المتجمعين بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه الخدمة الأمنية أمام الفندق .. أسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بزجاج الفندق وكذا تلفيات بزجاج أحد الأتوبيسات السياحية تصادف تواجده أمامه دون وقوع أى إصابات”.