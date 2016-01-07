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"الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس بتهمة التخطيط لخطف وقتل مستوطنين

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"الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس بتهمة التخطيط لخطف وقتل مستوطنين "الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس بتهمة التخطيط لخطف وقتل مستوطنين

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" الخميس، عن اعتقال خلية تابعة لحركة حماس فى القدس والخليل جنوب الضفة الغربية بفلسطين، كانت تخطط لخطف وقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن اعتقال الخلية جاء عقب عملية مشتركة بين الجيش و"الشاباك" والشرطة الإسرائيلية فى شهر ديسمبر الماضى وأن عناصر الخلية خططوا لاختطاف وقتل جنود أو مستوطنين بهدف المساومة على جثثهم فى عمليات تبادل للأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.

وبحسب "الشاباك"، فإن الخلية كانت فى المراحل التحضيرية الأخيرة وشرعت بإعداد وتجهيز مكان لإخفاء جثث المستوطنين أو الجنود بعد اختطافهم وقتلهم.

وكشف أسماء ثلاثة من أعضاء الخلية وهم زياد أبو هدوان (20 عاما) وعمار الرجبى (22 عاما) من سكان البلدة القديمة فى القدس وماهر قواسمة من سكان الخليل (36 عاما).
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