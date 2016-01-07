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بالصور.. موقع تابع لعرب إسرائيل ينشر لقطات للسائحين.. ويؤكد: آمنين

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بالصور.. موقع تابع لعرب إسرائيل ينشر لقطات للسائحين.. ويؤكد: آمنين بالصور.. موقع تابع لعرب إسرائيل ينشر لقطات للسائحين.. ويؤكد: آمنين
نشر موقع "عرب 48" الإخبارى الإسرائيلى التابع لعرب إسرائيل، مجموعة من الصور للسائحين الإسرائيليين - فلسطينيو الأصل - وهم يضحكون وفى أمان بعد حادث استهداف أتوبيسهم السياحى بشارع الهرم بمنطقة الطالبية بالجيزة، قبل ظهر اليوم الخميس.

وقال الموقع الإسرائيلى إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، بين السائحين الـ 45 أمام فندق "الأهرامات الثّلاثة" فى الجيزة قرب الأهرامات.

وقال تيسير سلمان محاميد، نجل أحد السائحين للموقع: "فور سماعى الخبر تحدثت مع والدى المتواجد بالقاهرة للاطمئنان على حالتهم، الذى أخبرنى أنه لا إصابات فى صفوف السائحين من عرب الداخل، وقد تم إطلاق النّار على الحافلة والفندق كما أخبرنى والدى لحظة مغادرتهم له".

وأضاف محاميد: "الحمد لله، الأهل يطمئنونكم ويبعثون بسلامهم إليكم وبعد ساعة من الآن تغادر الحافلة متّجهة نحو البلاد".

وكان قد أكد بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، أنه لم تقع أى إصابات بين صفوف السائحين.

وقال النائب العربى بالكنيست أحمد الطيبى، من "القائمة العربية المشتركة" على صفحته الرسمية بموقع "الفيس بوك" أن مجموعة سياحية من 45 ينتمون لعرب 48 من أم الفحم ويافا وكفر قاسم تعرض أتوبيسهم خلال عودتهم للفندق لهجوم وأن أيا منهم لم يصب بأذى، ومن المقرر أن يعودوا إلى إسرائيل اليوم عبر سيناء.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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