اتحاد المصريين بالخارج يشكر وزيرة الهجرة بعد نجاح فعاليات الجيل الثانى

وجه اتحاد المصريين بالخارج، الشكر للدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظا الأقصر وجنوب سيناء، وذلك على مجهودهم فى إنجاح فعاليات ملتقى الجيل الثانى والثالث للمصريين بالخارج، والتى شارك فيها 350 شابًا وفتاة، والذى جاء تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم بقضاء أعياد رأس السنة فى وطنهم الأم مصر

وعبر اتحاد المصريين بالخارج فى - بيان صحفى - عن سعادته بما تحقق خلال الملتقى، مؤكدًا أن الشباب المشاركين أشادوا بالتنظيم والبرنامج والاستقبال وهو ما سوف يشجعهم على تكرار مثل هذه الزيارات، مضيفًا أن المشاركين من شباب مصر بالخارج انبهروا بالحضارة المصرية القديمة وبحفاوة استقبال محافظ الأقصر لهم كسفراء لمصر بالخارج، وأكدوا أنهم سيدعون أصدقاءهم فى أوروبا وأمريكا وأستراليا لزيارة مصر والاستمتاع بالأجواء الرائعة فيها.

ومن جانبها، قالت كورين شنودة رئيس لجنة المرأة والشباب فى الاتحاد، إن وزيرة الهجرة قامت بدور كبير لإنجاح الفعاليات، وكذلك محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر الأقصر مما كان له أثر إيجابى كبير لدى المشاركين من أبناء مصر فى الخارج، وكشفت أن شباب المصريين بالخارج قرروا إنشاء مؤسسة لكى يقدموا من خلالها المساعدات للقرى الفقيرة خاصة بعد زياراتهم لعدد من هذه القرى، وأكدوا أنهم يؤدون واجبهم اتجاه وطنهم وأبناء وطنهم، مؤكدةً أن شباب المصريين فى الخارج ساهموا أيضا خلال الفترة الماضية فى تطوير بعض القرى الفقيرة بمركز إسنا، وتم تسليم أول بيت نموذجى بقرية على بدر بعد تطويره.

وأكدت كورين شنودة أن شباب المصريين بالخارج أعلنوا دعمهم ومساندتهم والمشاركة بخبراتهم فى إنشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بطيبة، مؤكدين أن ما شاهدوه خلال زيارتهم لموقع المستشفى يؤكد أنه صرح طبى عملاق غير موجود فى كثير من دول أوروبا، مشيرة إلى أن هذه المشاركة بداية لمشاركات ومساهمات أخرى تعبر عن أن أبناء مصر فى الخارج مرتبطون بوطنهم، ويساهمون بقوة فى كافة الأنشطة والفعاليات التى من شأنها أن تساهم فى تنمية مصر ونهضتها، أو تخفيف معاناة الأهالى.



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