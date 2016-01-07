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العناية بالمدفأة الكهربائية

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الخميس 07-01-2016 14:04

يلجأ كثيرون إلى تشغيل المدفأة الكهربائية في الشتاء، خصوصاً أن الصقيع لا يوفّر الدول العربية.
ان تنظيف المدفأة ضروري لزيادة كفاءتها، خصوصاً عند استعمال خليط مؤلف من الخل و"البايكينغ صودا"، واتباع الطريقة الآتية:

- يجب فصل التيار الكهربائي عن المدفأة.
- من ثم يمسح الجزء الخارجي من المدفأة بفوطة مبلّلة ببضع قطرات من الخلّ الأبيض.
- تُنزع الشبكة الأمامية من المدفأة، وتُدعك بخليط مصنوع من قليل من "البايكينغ صودا" ونصف كوب من الخل الأبيض.
- وأخيراً، تُجفّف الشبكة بفوطة نظيفة، ويُعاد تركيبها من جديد.
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3 نصائح لاستخدام آمن للمدفأة الكهربائية:
1. توضع المدفأة، بعيداً عن الأماكن الرطبة وعن الأغراض التي قد تتسبّب بالاحتراق كالستائر والمفارش...
2. يستحسن اختيار المدفأة التي تحظى بخاصية الإيقاف التلقائي أثناء تحريكها.
3. تُطفأ المدفأة فور مغادرة الغرفة، مع الحرص على تجنب إشعالها أثناء النوم.

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سيدتي