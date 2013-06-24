طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان "الكيمياء".. ونسبة نجاح العينة العشوائية لـ"الأحياء" 94.2% و"الميكانيكا" 91.6%

كتب : توفيق شعبان منذ 27 دقيقة

أدى طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة امتحان مادة التربية الوطنية في الفترة الأولى، حيث بلغ عددهم 437.588 طالبا في 1406 لجنة، كما أدى في الفترة الثانية طلاب المرحلتين امتحان مادة الكيمياء، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان باللغة العربية 28036 طالبا في 1372 لجنة، وباللغة الإنجليزية 3099 في 195 لجنة، وباللغة الفرنسية 288 طالب في 21 لجنة، وباللغة الألمانية طالبان في لجنة واحدة، وسيبدأ تقدير الدرجات غدا.

وأشار محمد السروجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم ضبط حالة غش واحدة بلجنة الشهداء بالدقهلية، وتم التنبيه بزيادة أعضاء الملاحظين باللجنة ومتابعتها جيدا، والعمل على منع محاولات الغش، والمحافظة على انضباطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف أنه ورد إلى غرفة العمليات بلاغا عن قيام بعض الطلاب بإحداث شغب داخل لجنة إدفو الثانوية بنين بأسوان فتم نقل بعض الطلاب إلى لجان خاصة لتوفير الهدوء لباقي الطلاب.

وفي الإسكندرية تجمهر بعض أولياء الأمور أمام لجنة عبد الخالق حسونة الإعدادية بنات بسبب منع طالبتين من دخول الامتحان لحضورهما متأخرتين وتجاوزهما الوقت القانوني المحدد، وتقرر دخولهما الامتحان في الدور الثاني، وتم تعزيز الخدمات الأمنية للحراسات الشرطية حول اللجنة.

وفي لجنة بتمدة الثانوية المشتركة بإدارة بنها التعليمية بالقليوبية حضر أحد الطلاب متأخرا أكثر من نصف ساعة عن موعد بدء الامتحان وعندما تم منعه أثار حالة شغب وتم حرمانه من دخول اللجنة، على أن يؤدى امتحان المادة في الدور الثاني.

من جانبه، أعلن الدكتور رضا مسعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادتي الأحياء والميكانيكا، وبلغت نسبة النجاح في مادة الميكانيكا 91.6%، حيث تم تصحيح حوالي 5 آلاف ورقة امتحانية، وكانت نسبة نجاح العينة العشوائية التي تمثل المدارس الرسمية 92.1%، والمدارس بالمصروفات 88%، وطلاب المنازل 89.6%، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بالعام الماضي، حيث كانت النتيجة 88.2% نجد أن هذا العام أفضل بزيادة 3.4%، وتعد مادة الميكانيكا أكثر مادة حصل فيها الطلاب على الدرجة النهائية، حيث بلغت نسبتهم 11%، أي 1/10 من الطلاب، وحصل 25% من الطلاب على 90%، علما بأن شكوى الطلاب كانت من الجزئيات الخاصة بالطالب المتميز، وأنها كانت اختيارية، وهذا يؤكد على أن الانطباع الأول للطلاب ليس معيارا حقيقيا لسهولة أو صعوبة الامتحان.

وبالنسبة لتصحيح العينة العشوائية في مادة الأحياء، بلغت نسبة النجاح بها 94.2%، حيث كانت نتيجة المدارس الرسمية 95.8% والمدارس بالمصروفات 87.7%، وطلاب المنازل 85.6%، وبالمقارنة بنتيجة عينة العام الماضي، حيث كانت النتيجة 93%، نجد أن هذا العام أعلى بنسبة 1.2%، وحصل 2% من الطلاب على الدرجات النهائية وحصل 47% من الطلاب على أكثر من 90%، لافتا إلى أن العينات التي تم تصحيحها أفضل من العام السابق.

ووجه مسعد عتابا على قيام بعض من أولياء الأمور بإحداث شغب خارج اللجان وإخلال بنظام الامتحان وتهديد الملاحظين لمساعدة أبنائهم على الغش ومحاولة بعض الطلاب الاعتداء على بعض الملاحظين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة هذه المدارس، ومرفق قائمة بأسماء اللجان التي حدث بها تجاوز من الطلاب وأولياء الأمور أثناء الامتحانات.

وأشار إلى قيام 5 من أولياء الأمور في إحدى مدارس بنها بمحاولة مساعدة الطلاب على الغش وتم الاتصال بالشرطة لاتخاذ اللازم، وحذر مسعد بأنه في حالة استمرار مخالفة القواعد والنظام سيتم تصحيح أوراق هؤلاء الطلاب فى لجان خاصة يتم بحث المصحح فيها عن الإجابات المتشابهة والتي يترتب عليها إلغاء درجة السؤال الذي ثبت غشه، داعيا أولياء الأمور إلى الابتعاد عن هذه المدارس وعدم المشاركة في الإخلال بالنظام لكي يحصل كل طالب على حقه.