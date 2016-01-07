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بالصور..المجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ يشارك بأعياد الميلاد

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بالصور..المجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ يشارك بأعياد الميلاد بالصور..المجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ يشارك بأعياد الميلاد
شارك قيادات وأعضاء المجلس المصرى للقيادات الشبابية بمحافظة كفر الشيخ، الاحتفال بأعياد الميلاد فى عدد من كنائس محافظة كفر الشيخ، منها كنيسة مارى جرجس بمدينة دسوق، وكنيسة قرية حنس التابعة لمركز قلين، وكنائس سيدى سالم، وكنيسة مار جرجس بغرب كفر الشيخ، وكنيسة السيدة العذراء بسخا، وقدم أعضاء المجلس المصرى للقيادات الشبابية درع المؤسسة لرجال الكنيسة.

ومن بين المشاركين من أعضاء المجلس المصرى للقيادات الشبابية، محمد السقا المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشابية بكفر الشيخ، وقيادات المجلس عاصم العقدة، وزكريا منصور، أحمد الغول، خالد راغب، عبدالحكيم رزق، عطية محمد، مصطفى عثمان، عبداللفتاح عبده، على الشاعر، عبد السلام رميح، عادل الزيات، شرين شكر، رميح أحمد هانى، حسن دربالة، جيهان طاليه، محمد إبراهيم، خالد محمدين.

وكان فى استقبالهم القمص بطرس بطرس بسطاروى وكيل مطرانية كفرالشيخ، وعدد من رجال الكنيسة والأقباط، كما شارك عدد من أعضاء مجلس النواب فى الاحتفالات، منهم هالة أبو السعد، أحمد طنطاوى، محمد الشهاوى، علاء سلام، فتحى الشرقاوى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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