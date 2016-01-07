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بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن ونواب البرلمان يهنئون الأقباط

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن ونواب البرلمان يهنئون الأقباط بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن ونواب البرلمان يهنئون الأقباط
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والمقدم هشام بدر نائبا عن المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من نواب البرلمان الجديد ممثلى شعب الإسماعيلية، ولفيف من قيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية وجموع القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة لزيارة عدد من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ومشاركتهم الاحتفالات بالعيد والعام الجديد.

وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة كنيسة مارى جرجس، والالتقاء بالأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، وزيارة الكنيسة الكاثوليكية والالتقاء بالأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية.

وأكد المحافظ خلال الزيارة على تجسد روح الوحدة الوطنية على أرض الإسماعيلية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، مضيفا أن وطن ومواطنين بمختلف انتماءاتهم جسد واحد ونسيج واحد منذ فجر التاريخ نعيش تحت سماء واحدة ونشرب من نيل واحد، وأنه لم ولن يستطيع أحد أى كان أن يزعزع استقرارنا ووحدتنا جميعا بفضل وعى وعظمة إرادة الشعب المصرى العظيم والقيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس كل المصريين وراعى نهضة هذا البلد، وأن مصر ستظل دائمًا وأبدًا واحة الأمن والأمان بسواعد أبنائها ورجالها المخلصين.

حضر الجولة من نواب البرلمان المستشار عبد الفتاح عبد الله واللواء أشرف عمارة والنائبة آمال رزق الله والنائب عصام منسى، وفضيلة الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ محمد زين مدير أوقاف الإسماعيلية والشيخ على عسل مدير عام المتابعة بالأوقاف.

المحافظ ومدير الأمن أثناء الزيارة -اليوم السابع -1 -2016
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المحافظ ومدير الأمن أثناء الزيارة

المحافظ يصافح الأنبا ساروا فيم -اليوم السابع -1 -2016
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المحافظ يصافح الأنبا ساروا فيم

المحافظ ومدير الأمن والأنبا سار وفيم -اليوم السابع -1 -2016
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المحافظ ومدير الأمن والأنبا سار وفيم

المحافظ والقيادات يقدمون التهنئة للأقباط -اليوم السابع -1 -2016
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المحافظ والقيادات يقدمون التهنئة للأقباط

يستمعون إلى كلمة من ممثل الأوقاف -اليوم السابع -1 -2016
>

يستمعون إلى كلمة من ممثل الأوقاف

المحافظ والقيادات أثناء الاحتفال -اليوم السابع -1 -2016
>

المحافظ والقيادات أثناء الاحتفال

الأنبا ساروفيم يتحدث أثناء الاحتفال -اليوم السابع -1 -2016
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الأنبا ساروفيم يتحدث أثناء الاحتفال

المحافظ يصافح طفلة -اليوم السابع -1 -2016
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المحافظ يصافح طفلة

المحافظ والأنبا ماكاريوس ومدير الأمن -اليوم السابع -1 -2016
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المحافظ والأنبا ماكاريوس ومدير الأمن

– الأنبا ماكاريوس يتحدث للمحافظ -اليوم السابع -1 -2016
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– الأنبا ماكاريوس يتحدث للمحافظ


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