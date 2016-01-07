بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ ينذر المقاهى والمحال المخالفة بالغلق

قام اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة لتفقد مستوى النظافة بشوارع المدينة، ومتابعة أعمل إزالة القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة الموجودة بالشوارع ورفع الإشغالات.

وكلف المحافظ اللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بإزالة الإشغالات التى يقوم بها عدد من المحال التجارية بشارع الخليفة المأمون، وشارع إبراهيم المغازى، وعدد من المقاهى بشارع مصنع الغزل بالمدينة، كما كلف بعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة كفرالشيخ، بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأبدى محافظ كفرالشيخ استياءه تجاه الإشغالات التى تسببها هذه المقاهى على الأرصفة وتعطل حركة المرور، وصفاً إياها بالعشوائية؛ مشيرًا إلى أنه يسعى لأن يعيش المواطن فى جو نظيف خال من العشوائيات.

وأصدر محافظ كفرالشيخ تعليماته بإنذار المحال والمقاهى المخالفة، وفى حال تكرارها يتم سحب التراخيص وفصل المرافق، وقد تصل إلى الغلق، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وإنذار أصحاب المحال والمقاهى بالالتزام بالحدود المقررة.

كما كلف المحافظ رئيس المركز والمدينة بأن يتم الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه الشرب بشارع التربية النوعية، ووضع صناديق القمامة الموجودة فى شارع إبراهيم المغازى بالمدينة فى الأماكن المخصصة لها، ورفعها من ممرات الشوارع للحفاظ على المظهر الجمالى، وضمان السيولة المرورية.



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