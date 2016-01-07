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جولة لرئيس مدينة بيلا فى كفر الشيخ للاطمئنان على تقديم الخدمات للأهالى

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جولة لرئيس مدينة بيلا فى كفر الشيخ للاطمئنان على تقديم الخدمات للأهالى جولة لرئيس مدينة بيلا فى كفر الشيخ للاطمئنان على تقديم الخدمات للأهالى
تفقد المهندس فادى شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، عددًا من مخابز المدينة، لمتابعته إنتاج الخبز بها ومراقبة الوزن وجودة الرغيف المقدم للأهالى.

وأضاف أنه تابع منافذ توزيع السلع الغذائية، ومنها شادر الخضر والفاكهة بالمدينة، وأعمال النظافة التى تتم بشوارع وميادين بيلا، بالإضافة لمتابعة موقف بيلا والاطمئنان على حسن معاملة الجمهور.

وقال فادى شميس، إنه تابع سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى، للتأكد من انتظام العمل بالوحدة بمكانها الجديد بدار المناسبات أعلى مسجد عبد الرحمن البيلى ببيلا، كما تابع المرور على أعمال النظافة بالمدينة وأعمال الصيانة لخطوط ومحبس المياه بشارع النيل بمدينة بيلا.

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