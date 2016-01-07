بالصور.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد

استقبل نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح بكنيسة ماريوحنا بالزقازيق، اليوم، اللواء خالد محمد سعيد محافظ الشرقية، واللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية وممثلى الأزهر والأوقاف، وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية والحزبية، وذلك فى إطارالاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

ونقل اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية تهنئة ضباط وأفراد وجنود جهاز الشرطة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد قائلاً إن الاحتفال بأعيادنا الإسلامية والمسيحية تعكس روابط الأخوة والمحبة والتعاون بيننا، مضيفاَ أن المصريين يعيشون فى ترابط مستمر ولا فرق بينهم فى الحقوق والواجبات، لأنهم يمثلون نسيج الأمة الواحد ويدركون أن الدين لله والوطن للجميع.

وأكد النائب الوفدى اللواء هانى درى أباظة عضو مجلس النواب عمق وقوة العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، مشيرا إلى أن تماسك أبناء الشعب المصرى هو أساس أى استقرار وتنمية حقيقية فى جميع المجالات، داعيا المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة والترابط بين مختلف طوائف الشعب.

ونقل محمد زكى عبد العزيز رئيس لجنة الأعلام بحزب الوفد بالشرقية تهنئة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وقيادات وأعضاء الحزب إلى الأنبا تيموثاوس، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية من ثوابت حزب الوفد وأن شعاره هو الهلال بجانب الصليب، متمنيًا دوام المحبة والازدهار والاستقرار للوطن.

وفى النهاية وجه الأنبا تيموثاوس الشكر لمحافظ الشرقية والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة على تهنئتهم بالعيد الذى يعكس روح التسامح بين المسلمين والأقباط، متمنيا دوام المحبة والسلام بين أبناء الشعب المصرى، وأن يعم الاستقرار بجميع ربوع البلاد فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



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