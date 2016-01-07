صرف 18.8 مليون جنيه إعانات للعمال بالمنشآت المتعثرة

قال جمال سرور وزير القوى العاملة إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة قام خلال الفترة من أول يناير حتي أخر ديسمبر 2015 بصرف 18 مليونا و867 ألفا و945 جنيها لنحو 20 ألفا و144 عامل .

وأكد الوزير في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن الصندوق تم إنشائه كشخصية اعتبارية بغرض مساندة الشركات والمنشآت المتعثرة وغير القادرة علي صرف أجور عمالها ومساعدتهم علي مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشآة، والإسهام فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادى.

واضاف أن الوزارة في مجال تحقيق ظروف وبيئة مناسبة للعمل والصحة المهنية ، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل قامت خلال نفس الفترة بالتفتيش علي 41 ألفا و173 منشأة بمختلف محافظات الجمهورية ، فضلا عن 3 ألاف و753 حملة وذلك للتأكد من تطبيق القانون.

وأضاف أن الوزارة أعدت بيان احصائى عن العمالة غير المؤمن عليهم بالمنشآت المختلفة وقد بلغت 3 ألاف و900 عامل وعاملة يعملون في 1249 منشأة وتم وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهم .

وتابع أنه تم دراسة وتحليل 242 تقريرا بحادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 183 عاملا وإصابة 182عاملا .

ونوه الوزير إلي أنه بجانب ذلك تم تنفيذ حملة تفتيش على المنشآت الإستراتيجية الواقعة بدائرة مدينة نصر، حيث تم التفتيش على فندق ومول سيتى ستارز وبوتاجازكو والنيل لإنشاء الطرق والنيل للجمعيات الاستهلاكية وبنك القاهرة وفندق سونستا والهيئة العامة للثروة السمكية والصعيد للنقل والسياحة وشرق الدلتا وبتروجاس وقاعة المؤتمرات والشركة العامة للبترول .

وأكد أن التفتيش علي هذه المنشأت يرمي إلي توفير الظروف الصحية الملائمة للعمل ووقاية العامل من الأمراض والحوادث والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني ومعدات وآلات ومواد وخامات ومنتجات .

وكذلك لخفض معدلات إصابات العمل والوفاة في أثناء العمل نتيجة المخاطر الصناعية خفض معدلات حوادث العمل والحرائق الناتجة عن عدم مراعاة احتياطات الأمن الصناعي بما يقلل من الخسائر الاقتصادية للمنشأة الإنتاجية.

كما تقدم الوزارة خدماتها طوال العام للمواطنين وهناك متابعة دورية لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت وفقا للنطاق الجغرافي للمنشآت في دائرة عمل مديريات القوى العاملة بالمحافظات .