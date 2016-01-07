البابا تواضروس الثاني يستقبل وزراء النقل والتنمية المحلية والهجرة

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس بالمقر البابوي بالكاتدرائية في العباسية الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة.

وقدم الوزراء الجيوشي وبدر ومكرم التهنئة للبابا تواضروس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكل الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة, ووفد من القيادات الأمنية بالمديرية.

وقدم مدير الأمن والوفد المرافق له بالتهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عبد الميلاد المجيد، فيما شكرهم البابا على مجهوداتهم في تأمين احتفالات الأقباط بالعيد.