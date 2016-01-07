السبت| نظر دعوى مذيع «صدى البلد» ضد مدير البرامج الرياضية بـ«الحياة»

تنـظر محكمة الجيزة الابتدائية، بعد غد السبت، الدعوى المُقامة من المذيع الرياضي ماجد غراب، المذيع بقناة صدى البلد، ضد رئيس مجلس إدارة شركة “سيجما” للإنتاج الإعلامي، وشبكة تليفزيون “الحياة”، و ضد مدير البرامج الرياضية بتلفزيون الحياة المذيع مهيب أحمد عبدالهادي الغنام، الشهير بـ مهيب عبد الهادي.

وأقيمت الدعوى ضد اثنين آخرين من العاملين مع “عبدالهادي”، إداريًا نظرًا لحل الدائرة القضائية التي تنظرها، وإحالتها لدائرة أخرى على خلفية التطاول الإعلامي الذي حدث من مراسل تليفزيون الحياة على مذيع صدى البلد على الهواء مباشرةً، وذلك عقب مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك بنهاية الدوري المصري موسم ٢٠١٥م، التي انتهت بفوز الأهلي “٢ – صفر”.