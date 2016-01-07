ضبط أحد عناصر الإخوان لتحريضه على الشغب في قنا

تمكن ضباط جهاز مباحث الأمن الوطني بمحافظة قنا اليوم الخميس من إلقاء القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف وأعمال الشغب في ذكري ثورة يناير بمركز أبوتشت شمال المحافظة.

وقامت أجهزة الأمن لقنا بمداهمة منزل شخص يدعي «علاء .ع.م» بناحية الشرقي سمهود بمركز أبوتشت،بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وألقت الاجهزة القبض عليه لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف وأعمال الشغب في ذكرى ثورة يناير، وبحوزته بعض الأوراق والمنشورات الخاصة بالتنظيم فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.