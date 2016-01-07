النيابة تنتقل لمعانية فندق "أمرنت" لمعاينة آثار حادث إطلاق النار

وصل فريق من نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة والمعمل الجنائى إلى موقع فندق أمرنت والذى تعرض صباح اليوم لإطلاق نار من قبل أحد المترددين على الفندق بسبب خلافات مع أحد رجال الأمن للمعاينة.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث والتى أجراها المستشار محمد الطماوى رئيس النيابة، تهشم زجاج الفندق الخارجى، وتولى المعمل الجنائى رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، لمعاينتها وفحصها للوقوف على ظرفها وملابساتها، وتحديد نوعية السلاح المستخدم فى الواقعة.

ومن المنتظر أن تطلب النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقرير المعمل الجنائى والأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الفندق.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، أكد أن فندق أمرنت بشارع الهرم قد تعرض لإطلاق نار من قبل أحد المترددين على الفندق، بسبب خلاف مع أحد رجال الأمن، ما تسبب فى تهشم زجاج الفندق.

وأضاف "شلبى"، فى تصريحات صحفية، أن حادث إطلاق النار على الفندق ناتج عن حادث جنائى وليس إرهابيا، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم.