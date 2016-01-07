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ضبط مدير مصنع بحوزته 3 أطنان سكر ناقص الوزن فى بنى سوف

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ضبط مدير مصنع بحوزته 3 أطنان سكر ناقص الوزن فى بنى سوف ضبط مدير مصنع بحوزته 3 أطنان سكر ناقص الوزن فى بنى سوف
تمكنت مديرية تموين بنى سويف، اليوم الخميس، برئاسة شعبان عبد العال، مدير عام ، من ضبط صاحب مصنع، بحوزته 3 أطنان سكر ناقص الوزن أثناء توزيعه على المحلات، بمدينة ناصر، شمال بنى سويف.

وتمكنت الحملة من ضبط "سيد .ع.ب" صاحب مصنع سكر، بمدينة إهناسيا، بحوزته 3 أطنان سكر، ناقص الوزن 35 جراما، اثناء توزيعه على المحلات التجارية ، بمدينة ناصر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر رقم 578 جنح مركز ناصر لسنة 2016.
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مصر 365

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