مقتل وكيلة مكتب بريد شبرا الخيمة على يد 3 أشخاص لسرقتها داخل "توك توك"

لقيت وكيلة مكتب بريد شبرا الخيمة مصرعها على يد 3 أشخاص عقب استقلالها مركبة توك توك للذهاب إلى محل إقامتها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فقاموا بختقها فى محاولة للاستيلاء على مصوغاتها، ومتعلقاتها الشخصية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً يفيد مقتل وكيلة مكتب بريد بهتيم وتبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة أن المتوفية استقلت مركبة توك توك يستقلها 3 أشخاص لتوصيلها إلى محل سكنها بالقرب من عزبة أنور شعبان بدائرة قسم ثان.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين "سامى.أ.ح"، و"كرولوس.د.ق"، و"عماد.أ.و"، وأقروا فى اعترافتهم أمام المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث القسم أنهم قاموا بتكبيل المجنى عليها لشل حركتها وخنقها للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها.

تحرر المحضر 148 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة 2016 وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق.