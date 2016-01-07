ليفربول يفقد كوتينيو ولوفرين في صدامي أرسنال ويونايتد

تلقى فريق ليفربول صدمة جديدة بغياب الثنائي فيليب كوتينيو وديجان لوفرين عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام أرسنال ويونايتد.

ثنائي ليفربول انضما لقائمة طويلة من الإصابات بعد أن استبدلا أمام ستوك سيتي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي يوم الخميس "إصابة كوتينيو أقوى من ديجان لوفرين وكولو توريه لكن لن يلعب أي منهم مباراة الغد في الكأس".

وأضاف "كولو سيكون متاحا الأسبوع المقبل ولوفرين سيكون متاحا بعد مباراة يونايتد، أمام كوتينيو سيحتاج لأسبوع أو اثنين أكثر".

ويحل ليفربول ضيفا على إكستر سيتي في الدور الثالث من كأس إنجلترا.

وتضم قائمة ليفربول كل من ساخو وهندرسون وأوريجي وسكرتل وستوريدج وإنجز وفلانجان وروسير وجوميز.