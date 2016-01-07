بيكيه يسخر من جماهير إسبانيول ويتحداهم في مباراة العودة

سخر جيرار بيكيه نجم فريق برشلونة من جماهير إسبانيول بعد العنف المتبادل الذي شهده اللقاء الذي جمع بين فريقه وإسبانيول ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا وتحداهم المدافع الدولي الإسباني بأن يملأوا ملعب المباراة في العودة.

وقال اللاعب الذي سجل هدفا في مباراة الأمس:" هم يدعون أنفسهم ب "القلة الرائعة" وهم قلة قليلة حتى أنهم لا يمكنهم أن يملئوا الملعب، لنرى كيف سيفعلونها في مباراة العودة لأنه خلال اليوم الآخر لم يكن ممتلئا".

وبدا اللاعب الإسباني غاضبا للغاية من عنف الضيوف والذي تسبب في طرد اثنين من لاعبيهم خلال 3 دقائق فقط "هذه كرة قدم وليست كرة قدم أمريكية، في اليوم الآخر كان هناك حكما جعلهم يهربون بما فعلوا، لكن اليوم لم يفعلوا ذلك."

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد السابق "أعتقد أننا خرجنا بنتيجة جيدة، هم لازالوا يمتلكون الفرصة في العودة لأننا لم نفز بعد، لكن الهدف الرابع أعطانا مساحة جيدة للتنفس، الآن حان الوقت للتفكير في مباراتنا المقبلة."

وتابع اللاعب الذي يستعد لمواجهة غرناطة في كامب نو السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني "مباريات الدربي دائما متوترة، لقد ركزوا على أن يلعبوا مباراتهم الخاصة، بعض الحكام يتركونهم يفعلون ما يشاؤون مثلما فعل الحكم في المباراة السابقة، لكن آخرين لا يفعلون مثل حكم مباراة اليوم."

واستطرد بيكيه حديثه قائلا " ستكون مباراة العودة رائعة وحماسية سوف تتمتع بجو مباراة كرة القدم".