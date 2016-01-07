قس فلسطينى وصحفى إسرائيلى يتقاسمان جائزة "أولوف بالمه" لعام 2015

> أعلن اليوم الخميس أن القس الفلسطينى ميترى الراهب والصحفى الإسرائيلى جدعون ليفى سيتقاسمان جائزة "أولوف بالمه" لعام 2015، وذلك بسبب "نضالهما بشجاعة وبلا كلل ضد الاحتلال والعنف."

وقالت لجنة التحكيم إن كل منهما قد منح "بصيصا من الأمل للصراع الذى ابتلى به ملايين من الناس ومازالوا يبتلون به، بالاضافة إلى تعريض السلام العالمى للخطر".

وأضافت لجنة التحكيم أن الراهب يعمل لصالح الكنيسة اللوثرية فى بيت لحم، وأسس كلية الفنون والثقافة بجامعة "دار الكلمة" ، والتى توفر للشباب فرصة لاستكشاف هويتهم الفلسطينية و"الاستفادة من ثقافة قدسية الحياة، كأداة لمقاومة خلاقة ضد الحصار الخانق".

أما ليفي، فيعمل فى صحيفة "ها آرتس" اليومية، وهو معروف بانتقاده للسياسة الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تعريض حياته للخطر.

ويشار إلى أن الجائزة التى تبلغ قيمتها 75 ألف دولار، تم تأسيسها فى عام 1987، لتخليد ذكرى رئيس الوزراء السويدى الراحل "أولوف بالمه" الذى اغتيل عام 1986 .

ومن المقرر إقامة مراسم تسليم الجائزة فى 29 يناير الجارى فى ستوكهولم. وقال منظمو الحفل لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إنه من المتوقع أن يحضر الراهب وليفى مراسم تسليم الجائزة .

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