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إيران تتهم السعودية بقصف سفارتها في اليمن

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إيران تتهم السعودية بقصف سفارتها في اليمن إيران تتهم السعودية بقصف سفارتها في اليمن

ارشيفية

اتهمت إيران المملكة ، بتوجيه ضربة جوية للسفارة الإيرانية في العاصمة اليمنية، صنعاء، وحسب قناة “برس تي في” التلفزيونية أصيب عدد من حراس السفارة بجروح.

ونقلت القناة التلفزيون الرسمية عن حسين جابري أنصاري، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قوله اليوم: “السعودية تتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة وإصابة بعض العاملين”.

وقال أنصاري إن هذا الإجراء المتعمد للحكومة السعودية، يعد انتهاكا لكافة المعاهدات والقوانين الدولية في مجال حماية أمن الأماكن الدبلوماسية في كافة الأوضاع.وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

من جهة أخرى نقلت “رويترز” عن ممثل للتحالف العربي أن القصف الجوي الذي تعرضت له العاصمة اليمنية صنعاء، كان موجها ضد منصات الحوثيين لإطلاق الصواريخ، وحسب الوكالة استخدم الحوثيون السفارات المهجورة لأغراض عسكرية.

وفي نفس السياق أعلن مراسل “أسوشيتد برس” عدم تعرض السفارة الإيرانية في اليمن لأي ضرر.

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