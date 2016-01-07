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رئيس جامعة بنى سويف يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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رئيس جامعة بنى سويف يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد رئيس جامعة بنى سويف يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
قدم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، التهنئة للأخوة المسيحيين خلال جولته بمراكز المحافظة، رافقه خلالها عدد من مسئولى الجامعة.

وبدأت الزيارة بالمرور على مطرانية بنى سويف، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، بحضور جمع غفير من الآباء والكهنة، وتوجه رئيس الجامعة إلى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث كان فى استقباله نيافة القمص فام الأنطونى وكيل الدير بحضور لفيف من قيادات الدير.

كما توجه رئيس الجامعة إلى دير الأنبا بولا مركز ناصر لتقديم التهنئة إلى نيافة القمص باسيليوس وكيل الدير بعيد الميلاد المجيد، بعدها توجه رئيس الجامعة إلى مطرانية ببا كان فى استقباله الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وعدد من كهنة المطرانية.

وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة، على وحدة الصف بين قطبى الأمة من المسلمين والمسيحيين، وذلك خلال جولته للكنائس والأديرة بمراكز المحافظة.

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مصر 365