بالصور.. توقف الحرائق بمنازل المناصافور بالشرقية والهدوء يسيطر على القرية

سيطر هدوء مصحوب بالترقب على أهالى قرية المناصافور بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية بعد زيارة الشيخ علاء حسانين المعالج لمعاينة اشتعال النيران بمنازلهم بدون أسباب مقنعة، مما أصابهم بحالة من الخوف والفزع ما جعلهم يعتقدون أن الجان هو السبب وتعلق الأهالى بزيارة الشيخ لهم ليكون سببا أساسيا فى توقف الحرائق.

"اليوم السابع" التقى الأهالى واستمع لمشاكلهم وشكواهم بعد إعلان حسانين توقف الحرائق بشكل نهائى لنقلها للرأى العام والمسئولين عسى أن يجدوا لهم حلا.

وقال حسنى عطية شبانة من أهالى قرية المناصافور مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية: أنا كنت لاأاعتقد فى أعمال غير عقلانية ولكن حضور الشيخ علاء حسانين أمس للقرية جاء بمثابة تهدئة وطمأنينة لقلوب الأهالى فبدأ الأهالى والأطفال والنساء فى الهدوء النفسى بعدا عاشوا أياما طويلة فى رعب وفزع وقلق.

وأضاف عادل عبد الفتاح الشهابى من أصحاب البيوت المحترقة أنه رغم الطمأنينة التى شعرنا بها بعد زيارة الشيخ علاء حسانين إلا أننا ما زلنا نترقب المنازل وما زال القلق يراودنا إلا إننا نهدئ من روع أبنائنا ونسائنا حتى تستقر الحياة.

وأشار محمود العوضى أن زيارة حسانين للقرية رغم اللغط الشديد الذى عاشه الأهالى ما بين التشكيك والتصديق جاءت فى توقيتها لتحسم أمرا كان لابد وأن يحسم، متمنيا أن تغلق هذه الصفحة نهائيا وتنعم القرية بالطمأنينة والسكينة وتعود للحياة الطبيعية.

وأضاف إبراهيم فياض من أهالى القرية أن الشيخ علاء حسانين قال إنه لا يوجد بالقرية سحر ولا مس ولكن يوجد مارد تم احتراقه فى قطة مما أدى إلى انتقام قبيلته من القرية، حيث أكد حسانين أنه حصن بنسة 90% وسوف يحضر يوم الجمعة القادمة ليتأكد من انتهاء اشتعال الحرائق- على حد قوله.



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