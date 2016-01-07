تشديدات أمنية بالأقصر استعدادا لزيارة الرئيس الصينى لمصر نهاية يناير

تجرى محافظة الأقصر استعدادات أمنية مكثفة، وذلك بناءً على معلومات تؤكد زيارة الرئيس الصينى "شى جى بينج" إلى المحافظة، ضمن زيارته المرتقبة إلى مصر نهاية الشهر الجارى.

وجاءت تأكيدات زيارة الرئيس الصينى للأقصر بعد توجه وفد صينى رفيع المستوى خلال الأسبوعين الماضيين للمحافظة، وإجراء جولات برئاسة مسئول المراسم بوزارة الخارجية الصينية، وتفقد الوضع الأمنى فى مختلف المناطق الأثرية بالأقصر، منها معبد الأقصر، ومعبد الكرنك والمناطق الأثرية بالبر الغربى، والتى من المقرر أن يقوم بزيارتها الرئيس الصينى، وكذلك مختلف الفنادق الكبرى، وقاعة المؤتمرات ومطار الأقصر الدولى، وكورنيش النيل لوضع مخطط لزيارته بالمحافظة المنتظرة.

وفى سياق آخر، ترددت أنباء عن استعداد المحافظة لزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة الأقصر، والقيام بجولة على عدد من الكنائس والأديرة والمناطق الأثرية بالمحافظة.