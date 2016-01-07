محافظ بنى سويف يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

أجرى محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم جولة لعدد من الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه خلالها اللواء محمود العشيري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، فضلاً عن العديد القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة وبعض رجال الدين الاسلامي من قيادات الأوقاف.

وأكد المحافظ، أن عيد الميلاد عيد لجميع المصريين، مؤكدا على روح الأخوة والوطن المشترك والمصير الواحد والحلم الواحد في غد أفضل وفى مصر آمنة تنعم بالسلام والخير والرخاء.

وبدأت الجولة بالمرورعلى الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، وقدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف وجمع غفير من الآباء والكهنة، الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تدل على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.

وتوجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، واستقبله راعى الكنيسة القس أكرم ناجي والذي أعرب عن سعادته معبرا عن روح التضامن والأخوة بين المصريين، كما قدم التهنئة للحاضرين بهذه المناسبة الجليلة، تلاها زيارة للكنيسة الكاثوليكية بميدان مولد النبي، قدم المحافظ التهنئة بمناسبة العيد، وكان في استقبالة الأنبا انطونيوس مطران الكاثولوليك ونيافة القمص بولص فهمي وكيل مطرانية الكاثوليك ببني سويف، متمنيا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطبية بعيد الميلاد المجيد.

وزار المحافظ إلى دير الأنبابولا بمركز ناصر، وكان في استقباله نيافة القمص باسليوس ولفيف من قيادات الدير وجمع من الأخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مركز ناصر، حيث حرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع من المسلمين والمسيحيين مؤكدا على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، ثم توجه المحافظ إلى دير الأنبا أنطونيوس بناصر، وكان في استقباله نيافة القمص فام الأنطونى ولفيف من قيادات الدير وجمع من الأخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مركز ناصر، وشاركهم المحافظ فرحتهم بالعيد الجديد مؤكدا على وحدة الشعب المصري وتعانق الهلال مع الصليب تحت سماء واحدة.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية ببا، حيث كان في استقباله الأنبا اسطفانوس مطران ببا وتوابعها والذي أعرب عن تقديره لزيارة المحافظ.

وكان المحافظ شهد قداس عيدالميلاد المجيد مساء أمس الأربعاء بمطرانيتي ببا وبني سويف.